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        Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:20
        Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor

        ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Demre ilçesinde Myra Antik Kenti'nin liman mahallesi olan Andriake Ören Yeri'nde Roma İmparatoru Hadrian tarafından granarium (tahıl ambarı) olarak yaptırılan yapı, bugün Likya Uygarlıkları Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Tarihteki en eski demokrasi örneklerinden olan Likya Birliği'nin dini inançları, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında bilgiler veren eserlerin sergilendiği müze 2016'dan bu yana turizme hizmet ediyor.

        Birliğin önemli kentlerinden Patara, Myra, Ksanthos, Tlos, Olympos gibi antik kentlerdeki kazılardan ve bölgeden elde edilen eserlerin yer aldığı müze ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        Antik çağda limana yüklerin nasıl getirildiğine dair canlandırmaların da yer aldığı müzede, gümrük yazıtı, 12 tanrılı adak steli, Menorah Levhası, Aziz Nikolaos'un betimlendiği ikonalar, lahitlerden çıkan altın takılar, eski Tunç çağına tarihlenen gemi çapaları, tiyatro maskları gibi eserler dikkati çekiyor.

        Müzenin etrafında asırlık zeytin ağaçları, hamam, kilise, agora, sarnıç ve mor boyanın üretildiği "murex" işlikleri de yer alıyor.

        - "İyi korunmuş bina"

        Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik'in başkanlığında 2009'da alanda arkeolojik kazıların ve restorasyon çalışmalarının başladığını söyledi.

        Granarium yapısının, arkeolojik kazılardan ve restorasyon çalışmalarından sonra müze olarak kullanılması amacıyla kazıların bu alanda başlatıldığını anlatan Sezgin, müzenin açıldığı 2016'dan sonra da ören yerinde arkeolojik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

        Eşsiz bir müzenin ortaya çıkarıldığını ifade eden Sezgin şunları söyledi:

        "İmparator Hadrian zamanında yapılmış granarium, kazıdan sonra restorasyon çalışmaları ile çatısı kapatılarak vitrinler yerleştirildi ve teşhir tanzim düzenlemesi sonrası müzeye dönüştürüldü. Kendisi eski eser olan taştan bir yapı ve son derece iyi korunmuş müze binamız, yaklaşık 2 bin 300 metrekare kapalı alana sahip."

        - MÖ 4. yüzyıldan Osmanlı'ya kadar coğrafyaya ait eserler sergileniyor

        Burada bine yakın eser sergilendiğini belirten Sezgin, yeni çıkarılan eserleri yakında sergileyeceklerini ve daha zengin görsel sunumlar yapacaklarını bildirdi.

        Ziyaretçilerin Likya medeniyetini tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Sezgin, "MÖ 4. yüzyıldan Osmanlı'ya kadar bu coğrafyaya ait eserleri müzede sergiliyoruz. Müzemizi gezenler Batı Anadolu'daki Likya bölgesinde yaşayan halklarla ilgili bilgiler ediniyorlar." dedi.

        Sezgin, Andriake Ören Yeri ile içinde bulunan Likya Uygarlıkları Müzemizi, Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezen ziyaretçilerin güzel anılarla ayrıldıklarını anlattı.

        Geçen yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Sezgin, müzenin bilinirliği arttıkça ziyaretçi sayısının da artacağını söyledi.

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