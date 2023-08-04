Araç alım ve satımında dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik emniyetten uyarı

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığının önüne geçmek amacıyla vatandaşları uyardı.

Son zamanlarda araç alımlarında artan dolandırıcılık faaliyetleri üzerine ekipler tarafından il genelindeki noterlere broşürler asılıp vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşımız aracını satmak için internet üzerinden ilan verir. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtır. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri olur. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kaparo bedeli göndererek güven kazanır. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyar. Genelde araç alım satımı yapan kişiler 2. kez ilana konulan araca müşteri olur. Alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturur. Her iki tarafa aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda uyarır. Ekspere gönderir. Aracın devri için noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği IBAN numarasına para havalesi yaptırır. Kısa süre içerisinde bu parayı kripto varlıklara havale yaparak paraya bloke konulmasını engeller. Alıcı ve satıcı bu durumda karşı karşıya gelirler."