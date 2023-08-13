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        Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:42
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        Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

        Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 50'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 1000 pehlivan mücadele etti.

        Finalde Özkan Yılmaz ile karşılaşan Ali Gürbüz, başpehlivanlığa ulaştı.

        Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun tarafından verildi.

        Güreş ağalığı için 6 kişinin yarıştığı açık artırmayı, 10 milyon 82 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Eray Erdem kazandı.

        Törenin ardından Ali Gürbüz, basın mensuplarına, Alanya Gökbel Yaylası Güreşleri'nin, ülkenin marka güreşlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Bu yılın kendisi için çok iyi geçmediğini aktaran Ali Gürbüz, "Özellikle de Kırkpınar'da... Yeni yeni formumu kazanmaya başladım. Önümüzde de çok önemli güreşler var, Korkuteli ve Elmalı gibi. O güreşlerde başpehlivan olup seyircime bir nebze olsun teselli armağanı vermek istiyorum. Hala bu sahalardayım ve Allah'ın izniyle de elimden geldiğince de her zaman bu işi zirvede yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise ata sporunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için başlattıkları bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirtti.

        Gökbel'in bir şölen havasına dönüştüğünü anlatan Yücel, "Kırkpınar'da kol bağlayan başpehlivanların neredeyse tamamı buradaydı. Son yıllarda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Varlıklar Listesi'ne giren Gökbel'de güreşlerin nereye geldiğini bugün bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

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