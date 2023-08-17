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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:30
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya ve Kemer ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 950 gram esrar, 85 kök Hint keneviri, 59 skunk bitkisi, 10 kilo 140 gram skunk maddesi, 3 vantilatör, 8 mor ışık sistemi ve 1 öğütme makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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