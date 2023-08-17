Turizmciler, AKTOB'un ağustos ayı toplantısında buluştu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının 9,5 milyonu geçtiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen ilk sırada Rusların yer aldığını bildirdi.

Kavaloğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde AKTOB'un ağustos ayı toplantısında yaptığı konuşmada, turizmin çok sayıda sektörü etkileyen önemli bir alan olduğunu söyledi.

Kente gelen turist sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"16 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 500 bini geçti. Geçen seneye göre yüzde 21'lik artış var. Burada bir numara Rusya, iki Almanya, üç İngiltere, dört Polonya ve beş Hollanda. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sürmesine rağmen Rusya'nın Antalya ve Türkiye'ye olan konsantrasyonu devam ediyor. Almanya'da geçen seneye göre yüzde 20'lik artış var. Almanya rekor yılı olan 2019'un rakamlarını geçmiş durumda."

Antalya'ya geçen sene gelen İngiliz turist sayısının 1 milyon kişiyi geçtiğini hatırlatan Kavaloğlu, bu seneyi 1,5 milyon kişiyle kapatacaklarını ifade etti.

İngiltere'deki homojen artışın 2024'te de devam edeceğine dikkati çeken Kavaloğlu, "Kış aylarına uçak koydu İngiliz tur operatörleri. Bu da bizim için çok olumlu. Antalya'da bizim için en önemli şey mevsimsellik. Turizmi 12 aya yaymak, çeşitlendirmek zorundayız. Bu da sadece kitlesel turizm hareketiyle olmuyor. İklim şartlarının elverdiği şekilde kasım ayının sonuna kadar sezonun uzayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- Turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor

Kavaloğlu, Antalya'da toplantı, kongre, seminer, sağlık, spor ve gastronomi turizminin önemli olduğunu vurgulayarak, 1-3 Eylül'de 2. Gastronomi Festivali yapılacağını bildirdi.

Akdeniz, Antalya ve Yörük mutfağının oluşmasının önemine dikkati çeken Kavaloğlu, Türk gecelerinde bölgesel mutfakların temsil edildiğini vurguladı.

Yılbaşına kadar sezonun devam edebileceğini belirten Kavaloğlu, "Turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi bizim için çok değerli. Antalya'da iki üniversite, 20'nin üzerinde hastane, özel hastane, klinik, sağlık turizmiyle ilgili altyapının çok güçlü olduğu bir şehir Antalya." ifadesini kullandı.

Kavaloğlu, 80'in üzerindeki ülke vatandaşının Antalya'dan gayrimenkul satın alımı yaptığını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir katma değer olarak görebiliriz bunları. Fakat bunların kontrol altında kullanılarak yani açıkçası otel gibi kiraya verildiği, günübirlik kiraya verildiği, aylık, üç aylık kiralara verildiği gündemde. Devlet adına bu konuyla ilgili bir denetim yapılmasını istiyoruz. Bu denetim için de Kültür ve Turizm Bakanlığı dünyadaki örneklerini inceliyor. Çünkü bu sadece Türkiye'nin, Antalya'nın problemi değil. Tüm dünyada var. Bunun örneklerini inceliyor ve bu konuyla da ilgili bir kanun çıkaracak. Dolayısıyla bunların hepsini kontrol altına alınabilmiş, vergilendirilmiş. Çünkü böyle de bir turizm şekli var. Biz gelen her turistin otellerde konaklaması gibi bir iddiamız yok. Turist bağımsız, istediği her yerde konaklayabilir. Ama bunun bir denetim içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu denetimin de bu yıl sonuna kadar kanun ile çıkacağını düşünüyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de denizleri temiz tutmak korumak için gemi denetim merkezi kurduklarını, termal kameralarla gemilerin denetlendiğini ve denize atık bırakanlara ağır cezalar kesildiğini söyledi.