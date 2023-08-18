Antalyaspor Naldo ve Streek ile sözleşme imzaladı

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo) ve Hollandalı orta saha oyuncusu Sander van de Streek ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Naldo kendisini 1+1 yıllık, Streek ise 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza törenine katılan kulüp başkanı Sabri Gülel, iki futbolcu ile kadrolarını güçlü hale getirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Birkaç oyuncuyu daha transfer edebileceklerini belirten Gülel, transferde hata yapmamak için acele etmediklerini kaydetti.

Naldo'nun daha önce de Antalyaspor forması giydiğini anımsatan Gülel, "Naldo camiamızı iyi tanıyor. Kulübümüze katkı sağlamaya devam edecek. Stoper bölgesindeki eksikliğimizi Naldo ile tamamladık. Futbol hayatının tamamını neredeyse Hollanda'da geçiren Van de Streek'in stilini çok beğendim. Umarım hayal ettiğimiz katkıyı verecektir. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyorum." dedi.

35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ise, 2020-2022 yılları arasında Antalyaspor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Yeniden Antalyaspor'a döndüğüm için mutlu oldum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada mutlu ve huzurluyum. Gelmeyi çok istiyordum. Ayrıldıktan sonra bile yeniden dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Hocamızın geldiği ilk sene muhteşem bir sezon geçirmiştik. Bu sezon ondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Kendime ve takıma güveniyorum. Ne yapmak istediğini bilen iyi bir hocamız var. Geldiğim için mutluyum ve kendimi çok duygusal hissediyorum." diye konuştu.

Streek ise Antalya'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

Transfer sürecinin hızlı geçtiğini anlatan Streek, "Bu süreç içinde bana olan yaklaşım hep çok sıcakkanlı oldu. Açıkçası kendimi kulübe bağlılık hissedecek şekilde buraya gelmem sağlandı. Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşça ve sıcak bir karşılama gördüm. Güzel ve başarılı bir sezon geçirip hedefimize ulaştığımız bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.