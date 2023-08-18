Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor Naldo ve Streek ile sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor Naldo ve Streek ile sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo) ve Hollandalı orta saha oyuncusu Sander van de Streek ile sözleşme imzaladı.

        Kulübün Döşemealtı ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Naldo kendisini 1+1 yıllık, Streek ise 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        İmza törenine katılan kulüp başkanı Sabri Gülel, iki futbolcu ile kadrolarını güçlü hale getirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Birkaç oyuncuyu daha transfer edebileceklerini belirten Gülel, transferde hata yapmamak için acele etmediklerini kaydetti.

        Naldo'nun daha önce de Antalyaspor forması giydiğini anımsatan Gülel, "Naldo camiamızı iyi tanıyor. Kulübümüze katkı sağlamaya devam edecek. Stoper bölgesindeki eksikliğimizi Naldo ile tamamladık. Futbol hayatının tamamını neredeyse Hollanda'da geçiren Van de Streek'in stilini çok beğendim. Umarım hayal ettiğimiz katkıyı verecektir. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyorum." dedi.

        35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ise, 2020-2022 yılları arasında Antalyaspor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Yeniden Antalyaspor'a döndüğüm için mutlu oldum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada mutlu ve huzurluyum. Gelmeyi çok istiyordum. Ayrıldıktan sonra bile yeniden dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Hocamızın geldiği ilk sene muhteşem bir sezon geçirmiştik. Bu sezon ondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Kendime ve takıma güveniyorum. Ne yapmak istediğini bilen iyi bir hocamız var. Geldiğim için mutluyum ve kendimi çok duygusal hissediyorum." diye konuştu.

        Streek ise Antalya'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

        Transfer sürecinin hızlı geçtiğini anlatan Streek, "Bu süreç içinde bana olan yaklaşım hep çok sıcakkanlı oldu. Açıkçası kendimi kulübe bağlılık hissedecek şekilde buraya gelmem sağlandı. Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşça ve sıcak bir karşılama gördüm. Güzel ve başarılı bir sezon geçirip hedefimize ulaştığımız bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İnce tatil
        İnce tatil
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti

        Benzer Haberler

        Antalya'da polis, dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu
        Antalya'da polis, dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu
        Alanya'da 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
        Alanya'da 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
        Antalya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakala...
        Antalya'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakala...
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Antalya Valisi Hulusi Şahin görevine başladı:
        Antalya Valisi Hulusi Şahin görevine başladı:
        Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı
        Antalya'da balyozla Atatürk büstüne zarar veren kişi yakalandı