Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'da doğal güzelliği ve buz gibi suyu ile dikkati çeken Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

        Havanın sıcaklığının 32, nem oranının ise yüzde 80'leri geçtiği kentte, tatilciler Manavgat Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.

        Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.

        Manavgat Belediyesinden alınan bilgiye göre şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Hasta nakil aracının önünü kesti!
        Hasta nakil aracının önünü kesti!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
        Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist boğuldu
        Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist boğuldu
        Caretta yuvası üzerinde mangal yakan 2 kişiye para cezası
        Caretta yuvası üzerinde mangal yakan 2 kişiye para cezası
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Son 53 yılın en sıcak 10'uncu temmuz ayı
        Son 53 yılın en sıcak 10'uncu temmuz ayı
        Elmalı'nın 66 yıllık "Yavuz berber"i mesleğini ilk günkü şevkle yapıyor
        Elmalı'nın 66 yıllık "Yavuz berber"i mesleğini ilk günkü şevkle yapıyor