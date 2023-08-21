Alanya'da kaybolan Alman turist aranıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Alman turist, 250 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Tatil için ilçeye gelen 72 yaşındaki Annegret Kandzorra, 18 Ağustos'ta İncekum Mahallesi'nde konakladığı otelden gezmek için ayrıldı.

Turistin otele dönmemesi üzerine kızı, yetkililerden yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alman kadının bulunması için çalışma başlattı. AFAD, Alanya İHH Arama Kurtarma ve Manavgat Acil Hava Kurtarma'dan (AHK) yaklaşık 250 kişilik ekip, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpekleri eşliğinde turistin bulunması için aramalarını sürdürüyor.

Alanya İHH Arama Kurtarma sorumlusu Ramazan Başkan, yaptığı açıklamada, kamera kayıtlarından kadının son görüldüğü noktadan itibaren aramaya başladıklarını söyledi.

Yakın ve uzak bölgeleri, iniş alanlarını, su kanallarını ve özellikle yüksek alanları ayrıntılı bir şekilde taradıklarını ifade eden Başkan, "Tüm ekipler özveriyle çalışıyor. Bulunana kadar aramalara devam etmeyi planlıyoruz. Taradığımız alan yaklaşık 15 kilometre. Son görüntüleri yol üzerinde tespit edildi. Tüm bölgeler inceleniyor. Ayrıca geçen araçlar da takip ediliyor." diye konuştu.