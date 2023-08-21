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        Antalya Turizm Fuarı, 26 Ekim'de başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:46
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        Antalya Turizm Fuarı, 26 Ekim'de başlayacak
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        ANTALYA (AA) - Bu yıl beşincisi düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı, 26-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Turizm sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek fuar, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

        Sektörün farklı pazar ve dinamiklerini güçlendirmesi, ilişkileri pekiştirmesi ve kurulacak yeni bağlantılarla kişi, kurum, kuruluş ve destinasyonların gelişimlerine destek olması hedeflenen fuara, 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelinin katılması bekleniyor.

        Fuarda, ulusal ve uluslararası turizm profesyonelleri ve yatırımcılar ikili görüşmeler de yapacak.

        Bu yıl 26-27 Ekim'de yapılacak fuarda, sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren firmalar da yer alacak.

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