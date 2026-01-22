Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak, bazı evlerde ve seralarda su baskınlarına yol açtı.



Akşam saatlerinde ilçede başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Derelerin de taşmasıyla bazı evleri ve seraları su bastı.



Su taşkını nedeniyle seralar ve evlerde zarar oluştu.



AFAD ekipleri, mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.



Ekiplerin taşkın yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.

