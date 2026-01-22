Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak, bazı evlerde ve seralarda su baskınlarına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 20:20 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:20
        Akşam saatlerinde ilçede başlayan yağış, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Derelerin de taşmasıyla bazı evleri ve seraları su bastı.

        Su taşkını nedeniyle seralar ve evlerde zarar oluştu.

        AFAD ekipleri, mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.

        Ekiplerin taşkın yaşanan bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

