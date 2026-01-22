Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 12 zanlı tutuklandı

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur H.A.D. ve eşi N.D'nin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 16 milyon lira verip dolandırıldıklarını ihbar etmeleri üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmada olayı 14 şüphelinin gerçekleştirdiği, zanlılardan 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.



Soruşturma kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarına havale yapılan paralardan 821 bin 560 liraya bloke konuldu.



Yapılan aramalarda 12 cep telefonuna ve SIM kartlara da el konuldu.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

