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        ATSO ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:03 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:03
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        ATSO ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Program'ın disiplinli şekilde uygulanması, plan içerisinde tasarruf önlemlerinin yer alması ve israftan kaçınılması gerektiğini belirtti.

        Bahar, oda binasında gerçekleştirilen meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türkiye'nin dışa en açık ve küresel ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Son dönemde küresel ekonomide yeni bir riskin ortaya çıktığını söyleyen Bahar, "Çin ekonomisinde yavaşlama işaretleri görüyoruz. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in dış ticaret performansı son 3 yılın en zayıf düzeyine indi. Hem ihracatta hem ithalatta sert düşüş yaşanıyor. Asıl çarpıcı sorun Çin inşaat sektöründe. Ülkede iki yıldır inşaat şirketleri ya iflas ediyor ya da devlet desteğiyle ayağa kaldırılıyor. Sektöre yönelik güven azaldığı için konut fiyatları düşmeye başladı ve bu da büyümenin beklenenden daha fazla yavaşlayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Bahar, Çin ekonomisinde yaşanan gelişmeler konusunda üyelere duyarlı olmalarını önerdi.

        Öte yandan Bahar, Türkiye'deki mevcut ekonomik duruma ilişkin, "Ülke olarak ekonomide yeniden bir atılım döneminin heyecanını yaşamak istiyoruz. Ekonomi politikalarında tutarlılık ve devamlılığın makro finansal istikrar açısından taşıdığı önem hepimizin malumu. Son haftalarda Orta Vadeli Program çalışmaları gündeme geliyor. İş dünyası olarak, hazırlanan Orta Vadeli Program'ın disiplinli bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bu planın içinde kamuda tasarruf önlemlerinin mutlaka yer almasını ve israftan kaçınılmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Kent gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bahar, 2016 yılında faaliyete geçen EXPO Fuar Alanı'nın satışa çıkarıldığını hatırlattı.

        Fuar alanının stratejik bir alan olduğunu ve kamusal alan olarak kalması gerektiğini vurgulayan Bahar, bölgenin yeni bir proje üretilerek şehre kazandırılması yönünde çağrıda bulundu.

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