Antalya'da Korkuteli OSB'ye kapasitesinin üstünde yatırımcı başvurusu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni kurulan ve yaklaşık 750 bin metrekarelik bir alana sahip Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 1 milyon 400 bin metrekarenin üzerinde sanayi parseli talebinde bulunuldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) yapılan açıklamaya göre, başvuru talepleri almaya başlayan OSB, kentin yeni cazibe ve yatırım merkezi olma yolunda ilerliyor.

2016 yılında sadece mermer firmalarına tahsis yapılacak şekilde kurulan ancak geçen yıl ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öncülüğünde, ihtisas OSB'den karma OSB'ye dönüştürülen Korkuteli OSB'de yatırım çalışmaları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkuteli OSB Müteşebbis Heyet Başkanvekili Osman Bahçe, şu ana kadar 95 firmanın tahsis için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Bölgede yaklaşık 750 bin metrekarelik bir sanayi alanı oluşturmayı planladıklarını aktaran Bahçe, "Herhangi bir yatırım arayışına girmeden yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekarenin üzerinde bir sanayi parseli talebi aldık. Mevcut alanın iki katını aşan bir yatırım talebiyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

- Daha fazla istihdam sağlayacak firmalara öncelik tanınacak

Tahsislerin tüm OSB'lerce kullanılan bir puanlama sistemine göre karar verileceğini belirten Bahçe, hızlı bir şekilde yatırıma başlayıp, tamamlayacak, yüksek katma değerli ürün üretecek ve daha fazla istihdam sağlayacak firmalara öncelik tanınacağını vurguladı.

OSB'nin ülke ekonomisine önemli katkı sunacağını ifade eden Bahçe, şunları kaydetti:

"İlk etapta bölgede 70 firma faaliyete geçecek. Yaklaşık 4 bin kişilik bir istihdam öngörüyoruz. İlçedeki firmalarımızı da OSB'de görmek istiyoruz. Korkuteli'nde kendini kanıtlamış, dünyaya açılabilecek potansiyele ulaşmış çok sayıda firmamız bulunmakta. Bu firmaların kabuğundan çıkıp uluslararası anlamda belli bir noktaya gelmeleri için gereken hassasiyeti göstereceğiz. Yeşil OSB tanımına uygun, çevreye ve doğaya hiçbir zararı olmayan, Türkiye'ye örnek olacak bir OSB hedefliyoruz."