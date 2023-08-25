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        Kaş'ta atıl arazilerin değerlendirilmesi için ekilen lavantanın hasadına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:48
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        Kaş'ta atıl arazilerin değerlendirilmesi için ekilen lavantanın hasadına başlandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması için çiftçiye hibe edilen lavanta fidelerinin hasadına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların alternatif ürün yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla Kaş ilçesi Yaylakılınçlı Mahallesi'nde üreticiye lavanta fidesi desteğinde bulundu.

        Vatandaşa ek gelir sağlaması ve atıl toprakların ekonomiye kazandırılması için dikilen lavantaların hasadı gerçekleştirildi.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, yaptığı açıklamada, belediyenin Yerelden Kalkınma Projesi kapsamında 2021'de üreticilere lavanta fide hibe ettiklerini bildirdi.

        Susuz kıraç toprakların değerlendirilmesinde lavantanın önemli aktaran Kalkan, "Lavantalar sayesinde su kaynaklarını tüketmeden katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Lavanta ek gelir kaynağı olarak da oldukça önem arz ediyor. Lavantanın çiçeklerinden yağ çıkartılarak değerlendirilebiliyor. Ayrıca önemli bir pazar değeri olan lavanta balı üretilebiliyor." ifadesini kullandı.

        Yaylakılınçlı Mahalle Muhtarı Yasemin Kocaer ise kırsal kesimde yaşayan vatandaşların desteklenmesi için önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

        Lavanta üreticilerinden İbrahim Ülker de emekli olup köyüne dönerek, belediyeden aldığı fideleri 9 dönüm alana ektiğini aktardı.

        Bayram Yağcı ise atıl arazilerini lavantayla değerlendirdiğini bildirerek, ek gelir kaynağı olan lavanta bahçelerinin görsel şölenle ziyaretçilerini ağırladığına dikkati çekti.

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