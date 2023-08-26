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        Antalya'da serinlemek isteyenler sahil ve mesire alanlarını doldurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:13 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:13
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        Antalya'da serinlemek isteyenler sahil ve mesire alanlarını doldurdu
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        ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, sahillerde ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 32, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 75 seviyelerinde seyrediyor.

        Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi. Bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken kimileri de palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturanların yanı sıra bazı tatilciler de parklardaki gölge alanlarda dinlendi.

        Kentteki sahillerinin yanı sıra deniz kenarında bulunan Topçam, Küçük Çaltıcak ve Büyük Çaltıcak mesire alanları da doldu. Sabah saatlerinden itibaren mesire yerlerine gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa olmanın keyfini çıkardı.

        Bazı aileler, mangal ve semaver yakarak piknik yaptı.

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