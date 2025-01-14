Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerden "Tosca" operasını 16 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giacomo Puccini'nin ölümsüzleşen müziğiyle kulaklarda iz bırakan opera, 16 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstleneceği eserde orkestrayı İtalyan şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.

1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlanıyor.

Eserde, "Tosca" rolünü Serap Demirhan, "Cavaradossi"yi M. Burak Pektaş, "Scarpia"yı Umut Tarık Akça, "Angelotti"yi M. Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yu Taner Ölçen, "Spoletta"yı Dağhan Ergün ve "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner seslendirecek.

Antalya DOB korosu şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Fahrettin Arda olacak.

Çocuk korosu şefliğini Sinem Ulusoy'un üstleneceği eseri, 7 yaş ve üzeri sanatseverler izleyebilecek.

Eserin biletleri Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.