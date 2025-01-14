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        Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluşacak

        Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenecek "Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT", 1-2 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:34
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        Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluşacak
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        Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenecek "Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT", 1-2 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

        "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde organize edilen zirve, sektörün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirecek.

        Zirvede, ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yenilikler ele alınacak. Ayrıca etkinlikte misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi konular sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından değerlendirilecek.

        Paneller ve söyleşilerle, katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler sunulacak.

        Zirvede, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünleri sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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