Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da silahlı kavgada kaza kurşunuyla vurulan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 23:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da silahlı kavgada kaza kurşunuyla vurulan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada kaza kurşunu isabet eden bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Üçgen Mahallesi 95 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Fatih U. ile Burak A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Silahtan çıkan mermi, spot dükkanının önünde duran Erhan Subaşı'ya isabet etti.

        Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Subaşı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Elinde pompalı tüfek ile kaçan Fatih U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

        Polisin diğer şüpheli Burak A'yı yakalama çalışması devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Trabzon'a büyük şok!
        Trabzon'a büyük şok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kaymakam Çelik Atatürk'ün koruması Hasan Çavuş'un kabrini ziyaret etti
        Kaymakam Çelik Atatürk'ün koruması Hasan Çavuş'un kabrini ziyaret etti
        Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır
        Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır
        Antalya'da husumetliler çatıştı, kalbine mermi isabet eden esnaf ağır yaral...
        Antalya'da husumetliler çatıştı, kalbine mermi isabet eden esnaf ağır yaral...
        Antalya'da 56. Geleneksel Ormana Üzüm Festivali düzenlendi
        Antalya'da 56. Geleneksel Ormana Üzüm Festivali düzenlendi
        Evde çıkan yangında kurtarmak istediği eşiyle birlikte öldü
        Evde çıkan yangında kurtarmak istediği eşiyle birlikte öldü
        Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı