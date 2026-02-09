Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı

        Pedalia, bisiklette kış yarış serisinin ilk etabı olan Grand Prix Antalya'yı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pedalia, bisiklette kış yarış serisinin ilk etabı olan Grand Prix Antalya'yı gerçekleştirdi.

        Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan yarışa, 11 ülkeden 70 elit sporcu katıldı.

        Organizasyonda, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tarakçı birinci, Spor Toto Continental Team sporcusu Tahir Buğra Yiğit ikinci, İstanbul Team sporcusu Tomas Barta üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

        Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, Antalya'nın bisiklet ekosistemi açısından değerli bir merkez olduğunu belirtti.

        Pedalia olarak yeni bir sezona başlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Özkırmızı, şunları kaydetti:


        "2025 yılı, hem düzenlediğimiz yarışların kalitesi hem de kazandığımız uluslararası ödüller sayesinde bizim için son derece tatmin edici geçti. Bu başarılar, 2026 yılında daha büyük hedefler belirlememize ve yeni ufuklara yönelmemize vesile oldu. Bu yılda da Türk bisikletini uluslararası arenada tanıtmaya ve bisiklet turizminin Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunmaya kararlıyız."

        Pedalia, kış serisine 21 Şubat'taki yarışla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Serik'in nüfusu 147 bin 62'ye yükseldi
        Serik'in nüfusu 147 bin 62'ye yükseldi
        Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
        Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
        Antalya'da doktorlardan Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel video
        Antalya'da doktorlardan Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel video
        Antalya'da ilkokulda yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi Dumandan etkil...
        Antalya'da ilkokulda yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi Dumandan etkil...
        Mavi bayrak ödülü için başvurular yapıldı
        Mavi bayrak ödülü için başvurular yapıldı
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi