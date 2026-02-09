Mavi bayrak ödülü için başvurular yapıldı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, ülke genelinde mavi bayrak ödülü için yapılan başvuruların ulusal jüride değerlendirilerek uygun görülenlerin Uluslararası Çevre Eğitim Vakfına (FEE) gönderildiğini bildirdi.



Ergiydiren, AA muhabirine, kentlerdeki yüzme alanlarında sürdürülebilirliği desteklemek için mavi bayrak programı uygulandığını ve Türkiye'de geçen yıl 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yatın programa dahil edildiğini söyledi.



Dünyada en çok mavi bayrak sahibi ülkeler arasında İspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığını belirten Ergiydiren, Antalya'nın da 233 mavi bayraklı plajla listenin başında bulunduğunu kaydetti.



Mavi bayrak ödülünü almaya hak kazanmak için plajların 33, marinaların ise 25 kriteri yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Ergiydiren, "Mavi bayrak, her yıl yeniden başvurulması gereken ve çevresel standartlar açısından belirli kriterlere sahip uluslararası bir çevre ödülü. Türkiye'de başvuruları kasım-aralık döneminde alıyoruz. Ocakta ulusal jüri toplantımızı gerçekleştirdik. Uygun bulunan dosyalar, gerekli incelemelerin ardından Uluslararası Çevre Eğitim Vakfına (FEE) iletildi." dedi.



Ergiydiren, ulusal jüride Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluş temsilcileri, üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığını vurguladı.



Dosyaların FEE tarafından da inceleneceğini anlatan Ergiydiren, "2026 yılı mavi bayrak ödülleri mayısta açıklanacak. Mavi bayrak, güvenli, sağlıklı turizm açısından büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı tatilciler, mavi bayraklı yerleri daha fazla tercih ediyor. Çünkü bu yerler çevre yönetimi, su kalitesi, güvenlik hizmetleri ve sağlık kriterleri açısından düzenli denetleniyor." diye konuştu.

