Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu

Kepez Belediyesince 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin depremselliği ve kentsel dönüşüm ele alındı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında yapılan program, Antalya Bilim Merkezi'nde düzenlendi.



Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Ramazan Özçelik, "Antalya'nın Depremselliği ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.



Özçelik, kentin jeolojik yapısı, bölgenin deprem riski ve güvenli kentleşmenin önemi hakkında bilgi verdi.



Programda ayrıca, zemin yapısının bina güvenliğine etkisi, beton kalitesinin önemi, güçlendirme çalışmaları ve deprem sonrası hasar değerlendirme kriterleri konuşuldu.



Söyleşide, bireysel farkındalığın ve bilim temelli şehir planlamasının olası afetlerin etkilerini azaltmadaki rolü de vurgulandı.

