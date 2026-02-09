Habertürk
        Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu

        Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu

        Kepez Belediyesince 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin depremselliği ve kentsel dönüşüm ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:15 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:15
        Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu
        Kepez Belediyesince 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kentin depremselliği ve kentsel dönüşüm ele alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında yapılan program, Antalya Bilim Merkezi'nde düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Ramazan Özçelik, "Antalya'nın Depremselliği ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

        Özçelik, kentin jeolojik yapısı, bölgenin deprem riski ve güvenli kentleşmenin önemi hakkında bilgi verdi.

        Programda ayrıca, zemin yapısının bina güvenliğine etkisi, beton kalitesinin önemi, güçlendirme çalışmaları ve deprem sonrası hasar değerlendirme kriterleri konuşuldu.

        Söyleşide, bireysel farkındalığın ve bilim temelli şehir planlamasının olası afetlerin etkilerini azaltmadaki rolü de vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

