Antalya'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.



Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.



Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

