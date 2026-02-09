Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:19
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 8 şüpheliye ait ikametlerde ve yol kontrol noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

