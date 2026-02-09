Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nun ofis bölümünde öğle tatili sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada binada bulunan öğrenciler ve öğretmenler tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ofis bölümünde hasar oluştu, okulda eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı

        Benzer Haberler

        İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
        İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
        Gazipaşa'da ruhsatsız 15 silah ele geçirildi
        Gazipaşa'da ruhsatsız 15 silah ele geçirildi
        Alanya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Alanya'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu
        Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu
        Aksu'nun nüfusu 87 bin 70 oldu
        Aksu'nun nüfusu 87 bin 70 oldu
        Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor
        Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor