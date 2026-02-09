Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor

        Antalya'da göçük ve heyelan meydana gelen Kumluca-Kemer kara yolunda yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:22 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da göçük ve heyelan meydana gelen Kumluca-Kemer kara yolunda yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

        Kemer ile Kumluca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen göçük sonrası ekipler bölgede aralıksız çalışıyor.

        Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yol nedeniyle kapanan menfezin önünü açmak için iş makineleriyle müdahalede bulundu. Menfezin önünde biriken toprak ve kaya parçaları temizlenerek biriken yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.

        - Hisarçandır yolunda heyelan

        Öte yandan dün Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki yolda heyelan nedeniyle çökmeler ve asfaltta kırılmalar oluştu.

        Bölgede önlem alan ekipler, yolu yaya ve araç giriş çıkışına kapattı.

        Servis şoförlüğü yapan Veli Dikmen, Hisarçandır bölgesindeki öğrencileri merkeze götürdüğünü ve heyelan nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi.

        Bölgenin son zamanlarda çok yağış aldığını dile getiren Dikmen, "Yağışlar nedeniyle Hisarçandır yolunda göçmeler oluştu, şimdi yolu kullanamıyoruz. Alternatif yol da virajlı ve çok tehlikeli, bu yolun en kısa sürede onarılmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Antalya'nın nüfusu 2 milyon 777 bin 677 oldu
        Antalya'nın nüfusu 2 milyon 777 bin 677 oldu
        Büyükşehir'den haşere ve vektörlere karşı kış mücadelesi Bin 600 personel v...
        Büyükşehir'den haşere ve vektörlere karşı kış mücadelesi Bin 600 personel v...
        100. Yıl Bulvarı'nda asfalt çalışmasının ikinci etabı da tamamlandı
        100. Yıl Bulvarı'nda asfalt çalışmasının ikinci etabı da tamamlandı
        Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli: "Dejavu hissi bile epileptik nöbet olabili...
        Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli: "Dejavu hissi bile epileptik nöbet olabili...
        Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu "Portakal"a öze...
        Uyuşturucu şüphelilerinin elinden kurtarılan maymun yavrusu "Portakal"a öze...
        Halkbank Genel Müdürü Arslan, konut kredisi faizlerindeki düşüşü değerlendi...
        Halkbank Genel Müdürü Arslan, konut kredisi faizlerindeki düşüşü değerlendi...