Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da doktorlardan Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel video

        Antalya'da Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, hazırladıkları videolu mesajla sigaranın sağlığa zararları hakkında uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da doktorlardan Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel video
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, hazırladıkları videolu mesajla sigaranın sağlığa zararları hakkında uyarıda bulundu.

        Hastanede görevli doktorlar, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla videolu mesaj hazırladı. Video, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'nın "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde hekimlerimizin size bir mesajı var." sözüyle başlıyor.

        Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erol Çeliker'in, "Sevdiklerin için söz ver, sigaraya son ver." ifadesini kullandığı videoda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan Karagül ise "Sigarayı bırak, yorulmadan yürümene bak." mesajını verdi.

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Sarı'nın sigarayı bırakmanın zamanla kalp krizi riskini azaltacağını bildirdiği videoda, Diş Hekimi Kübra Sarkım Sarı da sigaranın ağız içi bakterilerini çoğaltarak, diş eti hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

        Videoda, Nöroloji Uzmanı Dr. Aycan Aydoğmuş Kayhan, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Bulut, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Yaşar Öncül ile Op. Dr. Melih Kurar da sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin bilgi verdi.

        Öte yandan, hastanede Sigara Bırakma Polikliniğinin hizmet verdiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Antalya'da ilkokulda yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi Dumandan etkil...
        Antalya'da ilkokulda yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi Dumandan etkil...
        Mavi bayrak ödülü için başvurular yapıldı
        Mavi bayrak ödülü için başvurular yapıldı
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
        Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi
        Antalya'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Antalya'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu
        Kepez'de depremsellik ve kentsel dönüşüm konuşuldu
        Özel güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu
        Özel güvenlik görevlisi adliyede ölü bulundu