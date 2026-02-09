Antalya'da doktorlardan Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel video

Antalya'da Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, hazırladıkları videolu mesajla sigaranın sağlığa zararları hakkında uyarıda bulundu.



Hastanede görevli doktorlar, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla videolu mesaj hazırladı. Video, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'nın "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde hekimlerimizin size bir mesajı var." sözüyle başlıyor.



Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erol Çeliker'in, "Sevdiklerin için söz ver, sigaraya son ver." ifadesini kullandığı videoda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan Karagül ise "Sigarayı bırak, yorulmadan yürümene bak." mesajını verdi.



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Sarı'nın sigarayı bırakmanın zamanla kalp krizi riskini azaltacağını bildirdiği videoda, Diş Hekimi Kübra Sarkım Sarı da sigaranın ağız içi bakterilerini çoğaltarak, diş eti hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı uyarısında bulundu.



Videoda, Nöroloji Uzmanı Dr. Aycan Aydoğmuş Kayhan, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Bulut, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Yaşar Öncül ile Op. Dr. Melih Kurar da sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin bilgi verdi.



Öte yandan, hastanede Sigara Bırakma Polikliniğinin hizmet verdiği bildirildi.



