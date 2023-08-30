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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:39
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Resmigeçidin düzenlendiği programda Şahin ve Böcek, araçtan vatandaşları selamladı.

        Piyade Teğmen Arif Yılmaz, törendeki konuşmasında, 30 Ağustos'un eşine tarihte az rastlanır bir zafer olduğunu belirtti.

        Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

        - Muğla

        Muğla'da Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Jandarma Üsteğmen Osman Çakmak, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve haklı heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        30 Ağustos'un, milletin tarihte eşi görülmemiş bir varoluş mücadelesi sergileyerek kazandığı Büyük Zafer'in yıl dönümü olduğunu belirten Çakmak, şunları aktardı:

        "İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutan Meydan Muharebesi'nde aziz milletimiz ve tarihi kahramanlıklarla dolu şanlı ordumuz, şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle topyekun bir varoluş mücadelesi neticesinde eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır."

        Öğrencilerin şiir okuyup halk oyunları gösterisi sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

        Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

        - Isparta ve Burdur

        Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Baruş, tören birliklerini ve katılan vatandaşları selamladı.

        Şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Burdur'daki tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlik protokolün şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

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