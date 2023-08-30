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        Antalya'da yurt dışından uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:11
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        Antalya'da yurt dışından uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışından kente uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yurt dışından getirdiği sentetik uyuşturucuyu piyasaya süreceğini tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, zanlının valizinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 630 bin İran riyali ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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