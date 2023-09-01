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        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:26
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        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı
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        ANTALYA (AA) - Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Gökhan Feyzoğlu, göreve başladı.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi (HSK) ile Antalya'nın Kaş ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Feyzoğlu, adli yıl açışı ile birlikte makamına geçti.

        Feyzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kaş Adliyesi'ne olan güvenlerini artırmak, adli hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak istediklerini bildirdi.

        Trabzon doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu aktaran Feyzoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrinde Yüce Türk Milleti'nin hizmetinde görev yaparak, Kaş Adliyesi'ndeki çalışma arkadaşlarımızla adaleti özverili şekilde yerine getireceğiz." dedi.

        İngilizce ve Almanca bildiği belirtilen Feyzoğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı.

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