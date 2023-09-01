Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Vali Hulusi Şahin, Korkuteli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kaymakam Sezgin Üçüncü ve protokol üyeleri ile bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'i ziyaret eden Şahin, Çaybaşı Hamamı, Sultan Alaaddin Camisi, Emir Sinaneddin Medresesi alanlarında incelemelerde bulundu.