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        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:12
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        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
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        ANTALYA (AA) - Vali Hulusi Şahin, Korkuteli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kaymakam Sezgin Üçüncü ve protokol üyeleri ile bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'i ziyaret eden Şahin, Çaybaşı Hamamı, Sultan Alaaddin Camisi, Emir Sinaneddin Medresesi alanlarında incelemelerde bulundu.

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