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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:02
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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Arslanbucak Mahallesi'nde, ilçe otogarının arkasındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işçileri, Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere, kesin olmamakla birlikte ilk tespitlerinde yol kenarındaki tahta parçalarının alev aldığını belirtti.

        Alevin ormanlık alana sıçradığını kaydeden Topaloğlu, "İtfaiye, orman ve belediye ekiplerimiz hızla yangına müdahale etti. Vatandaşlarımız yangın konusunda çok duyarlı ve dikkatli oluyor. Duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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