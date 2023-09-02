Antalya'da "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 56'ıncısı düzenlenen "Geleneksel İbradı Üzüm Festivali" başladı.

Festivalin açılışına, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, İbradı İlçe Emniyet Amiri Hami Erdem ve çok sayıda davetli katıldı.

Çeşitli etkinliklerle başlayan festivalde, ödüllü yarışmalar, ikramlar ve geziler yapıldı.

Etkinliklerin kortejinde, Selçuklu Kervan Yürüyüşü canlandırıldı.

"En Güzel Üzüm Yarışması" yapılan festival, Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü'nün konseriyle devam edecek.

Kaymakam İsmail Demirtaş, AA muhabirine, oldukça keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Festivalin çevre il ve ilçelerden de ilgi gördüğünü belirten Demirtaş, "Altınbeşik Mağarası, düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla cazibe merkezi olmaya aday olan ilçemize tüm misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.