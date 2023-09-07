Büyükşehir Belediyesinden Yazır'a yem ezme makinesi hibe edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, S.S. Yazır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin talebi üzerine Kırsal Kalkınma ve Kooperatif Şube Müdürlüğü tarafından 100'lük yem ezme makinesi Kooperatif Başkanı Yaşar Kocaoğlu'na teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaoğlu, Yazır Mahallesi'nde hayvancılığa ilginin artmasıyla büyük yem ezme makinesine ihtiyaç duyulduğunu belirti. Bu ihtiyacın belediye tarafından karşılandığını aktaran Kocaoğlu, makinenin çiftçiler için büyük önem arz ettiğini bildirdi. ​​​​​​​

Kooperatif Başkan Yardımcısı Yahya Ay da çiftçilerin artık sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirebildiklerini kaydetti.