Antalya'da jandarma ekipleri gyrocopterle havadan trafik denetimi yaptı Turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da trafiğin yoğun olduğu noktalarda gyrocopter ile havadan denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Filo Komutanlığından gelen gyrocopter ile havadan trafik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kazaların ve kaza sonrası ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için trafiğin yoğun olduğu Aksu, Döşemealtı, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin yollarında emniyet kemeri, şerit ihlali, ana yol üzerinde hatalı parkları ve agresif araç kullanan sürücüleri havadan tespit etti.

Gyrocopterdeki gelişmiş kamera sistemi ile havadan tespit edilen sürücüler, denetim noktalarında bulunan jandarma trafik ekiplerine bildirildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 40 sürücüye idari para cezası uygulandı.