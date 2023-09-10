Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunahan G'nin kullandığı 07 UV 286 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı Hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e ( 65) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şengöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüştü
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?

        Benzer Haberler

        Cezaevinden izinli çıktı, girdiği denizde boğuldu
        Cezaevinden izinli çıktı, girdiği denizde boğuldu
        Antalya'da denize giren genç boğuldu
        Antalya'da denize giren genç boğuldu
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara, ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara, ölümden döndü
        Antalya'da kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı
        Antalya'da kuyuya düşen oğlağı itfaiye kurtardı
        Otomobil, virajda uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
        Otomobil, virajda uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
        Antalya'da CHP'nin kuruluşun yıl dönümü kutlandı
        Antalya'da CHP'nin kuruluşun yıl dönümü kutlandı