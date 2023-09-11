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        Antalya'da kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde kayıp olarak aranan emekli öğretmen ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:25
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        Antalya'da kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu
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        Ekmek almaya gitmek için 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmeyen Hıdır Erol'un yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

        Aranan emekli öğretmenin, Gündoğan Mahallesi Dua yokuşu yakınlarında cesedi bulundu.

        Erol'un cenazesi, incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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