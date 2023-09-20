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        Antalya'da yaban keçisi ve iki yavrusunun su içmesi fotokapana yansıdı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, yaban keçisi ve iki yavrusunun su içmesi, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:06
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        Antalya'da yaban keçisi ve iki yavrusunun su içmesi fotokapana yansıdı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde, yaban keçisi ve iki yavrusunun su içmesi, fotokapanla görüntülendi.

        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yaban hayatının takibi için Burdur, Antalya ve Isparta'daki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi.

        Bu kapsamda yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilmesi için ormanlık alana bırakılan su kaplarının bulunduğu yerlere kurulan fotokapanlara canlı hayatı yansıyor.

        Akseki ilçesinde yaban keçisi ve iki yavrusunun su içmesi de fotokapanla görüntülendi.

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