Antalya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerle kutlanacak Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, "Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını bildirdi.

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, "Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını bildirdi.

Yalçınkaya, Türk Diyanet Vakfı Antalya Şubesinde düzenlediği basın toplantısında 1-7 Ekim'de düzenlenecek Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kurumlara ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Önemli bir hafta olduğuna dikkati çeken Yalçınkaya, camilerde kuran tilavetinin yanı sıra konferansların, radyo ve televizyon programlarının, kabir ziyaretlerinin yapılacağını, camilerde hutbe ve vaaz verileceğini ifade etti.

Yalçınkaya, gençlere, engellilere ve huzurevinde kalanlara yönelik programların olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Haftanın konusu 'Peygamberimiz İman ve İstikamet' olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek bu etkinliklerle Peygamber Efendimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, iman ve istikametini hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Bu konuda farkındalık oluşturmak gayesindeyiz inşallah bu etkinliklerle gündeme taşıyacağız."

Basın toplantısına, İl Müftü Yardımcıları Ramazan Özgün Türkmen, Şeyda Emine Yılmaz, Talat Özmet ve ilçe müftüleri de katıldı.