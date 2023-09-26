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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:18
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Konyaaltı ve Döşemealtı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 1085 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram esrar ile 100 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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