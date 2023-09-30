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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:54
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu satmak için pazar arayışında oldukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı takibin ardından içinde 3 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 68 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda farklı türden uyuşturucular ve aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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