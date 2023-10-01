Antalya'da KYK yurtlarında kalacak öğrenciler otogar ve havalimanında karşılanıyor Antalya'ya gelen üniversite öğrencileri, otogar ve havalimanında karşılanıp barınacakları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

Antalya'ya gelen üniversite öğrencileri, otogar ve havalimanında karşılanıp barınacakları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve Gençlik Merkezlerinin gönüllüleri, Antalya'ya gelen öğrencileri otogar ve Antalya Havalimanı'nda karşılıyor. Yapılan ikramların ardından servislerle KYK yurtlarına götürülen öğrenciler, burada giriş işlemlerinin ardından odalarına yerleştiriliyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, AA muhabirine, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde KYK yurtlarında kalmak isteyip de dışarıda kalan bir öğrenci bile olmadığını söyledi.

Uygulamanın, öğrencilerin yurtlara yerleşmesi sırasında hayatlarını kolaylaştırmak, onlara rehberlik edebilmek adına başlatıldığını ifade eden Topoğlu, "Hem otogarlarda hem havaalanlarında hem de tren garlarında genç kardeşlerimizi karşılıyoruz. Gönüllü kardeşlerimiz buralarda stantlar kuruyor. Arkadaşlarımıza rehberlik ediyorlar. Onlar için yapılan imkanları tanıtıyorlar." dedi.

Bundan sonraki süreçlerde de her anlamda üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Topoğlu, 81 ilde bu uygulamanın devam ettiğini bildirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise üniversitelerin açılmasıyla son 3 gündür kente yoğun bir öğrenci girişi başladığını belirtti.

Otogar ve havaalanında karşıladıkları öğrencileri, yorgunluk ikramının ardından kalacakları yurtlara servislerle ulaştırdıklarını anlatan Gürhan, "Yurtlarda oluşturduğumuz karşılama alanlarıyla velilere, çocuklarını bırakacakları yurtları görme şansı veriyoruz. Öğrenciler, aileleri ile vedalaştıktan sonra ev ve otel konforundaki yurtlarımızda misafir ediliyor." diye konuştu.

- "Çok güzel bir proje"

Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazanan Dilek Tavşan, Gaziantep'ten 13,5 saatlik otobüs yolculuğuyla Antalya'ya ulaştığını dile getirerek, "Gönüllülerden bir beyefendi gördü bizi, 'Üniversiteye servis gidiyor' dedi. Biz okula taksi ile mi gideriz otobüsle mi gideriz diye düşünüyorduk. Hemen geldik standa oturduk. Limonatamızı, kurabiyemizi yedik." dedi.

Adana'dan gelen Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mahir Altıparmak da otobüsten inmeden önce arkadaşıyla "Buradan nasıl gidelim? Taksiye mi binelim, tramvayla mı gidelim?" diye konuştuklarını anlatarak, "İndiğimizde Gençlik ve Spor Bakanlığından arkadaşlar bizi karşıladılar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Çok güzel bir proje." ifadelerini kullandı.