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        Antalya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Antalya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 21:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:59
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        Antalya'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Serkan A. (21) idaresindeki 07 AVB 15 plakalı kamyonet, Arif Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü Serkan A. ile araçtaki Enes A. (20) ve Anıl E. (20) yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Finike ve Elmalı Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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