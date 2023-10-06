Gökbilimci Derman, dünya uzay haftası kapsamında öğrencilerle buluştu Prof. Dr. Derman, Antalya Bilim Merkezi'nde dünya uzay haftası dolayısıyla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine merak ettikleri dünya ve güneş sistemini anlattı.

Prof. Dr. Derman, Antalya Bilim Merkezi'nde dünya uzay haftası dolayısıyla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine merak ettikleri dünya ve güneş sistemini anlattı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin uzay farkındalığını arttırmayı hedefleyen Derman, görsel sunumlar ve soru- cevap yöntemiyle merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler verdi.

Söyleşinin ardından merkezin müze bölümünde yeryüzü ve uzay konulu sergi alanlarını rehberler eşliğinde gezen çocuklar, bahçeye kurulan teleskoptan güneşi gözlemledi.

Merkez müdürü Selim Tıraş, "Gökyüzü bizim için bir sınır değil, keşfedilmesi gereken uzun bir yol sloganıyla bu etkinliği yaptık. Aklını ve kalbini gökyüzünden ayırmayan herkesin uzay haftası kutlu olsun." diye konuştu.