GÜNCELLEME - Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı
Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Sarp ve kayalık alanda yayılan alevlere 2 uçak, 11 helikopter, 25 arazöz ve 240 personelle müdahale ediliyor. Araçla ulaşılamayan kanyondaki alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aynı bölgede 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de söndürülmüştü.