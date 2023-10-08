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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:25
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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap tamamlandı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ilk gününde 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı geçildi.

        Alanya'da İskele Meydanı'ndan verilen startla başlayan etapta 24 takımdan 163 bisikletçi, Manavgat ve Serik'ten geçerek Antalya'ya ulaştı.

        Saat 11.40'ta start alan yarışta sporcular rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele etti. Sprint finişine sahne olan etabı, 2.44.31'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, kazandı.

        Başa baş girilen bitişi ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont geçti.

        - Mayolar

        Alanya-Antalya parkurunun sona ermesiyle ikinci günde geçilecek Kemer-Kalkan etabında lider mayoları taşıyacak sporcular da belirlendi.

        Yarışı ilk sırada bitiren Philipsen, genel klasman liderinin taşıyacağı turkuaz mayonun sahibi oldu.

        Sprint kapısını ilk geçen Almanya'nın P&S Benotti takımından Tobias Nolde, Mosso'nun sponsorluğundaki yeşil mayoyu aldı. Nolde, tırmanış kapısından da birinci sırada geçti.

        Türkiye güzellikleri prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Shimano'nun sponsorluğundaki beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.

        - İkinci etap Kemer-Kalkan

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde Kemer-Kalkan etabı geçilecek.

        Kemer Saat Kulesi önünden saat 12.30'da verilecek startla 166,5 kilometrelik parkura çıkacak bisikletçiler, Tekirova, Kumluca, Finike, Demre, Kaş'tan geçerek Kalkan'da finiş yapacak.

        - Viola Brand, renk kattı

        Artistik bisiklet dünya şampiyonu Alman bisikletçi Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Antalya'ya geldi.

        "Bir bisiklet yarışından fazlası" sloganıyla bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek çok konuya vurgu yapan TUR 2023, dünya şampiyonu artistik bisikletçi Viola Brand'i ağırlıyor.

        UCI'nın artistik bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonu unvanıyla bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen "Süperstar" Viola Brand, bitiş alanında sporseverlere gösteri yaptı.

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