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        Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:28 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:40
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        Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Elmalı-Finike karayolunda T.K. idaresindeki 34 FA 5563 plakalı hafif ticari araç, Düden Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü T.K. ile araçta bulunan S.Y. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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