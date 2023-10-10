Antalya'da Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı başladı Antalya'da düzenlenen Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalya'da düzenlenen Growmach Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Informa Fuarcılık tarafından bu yıl ilki Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tarım ve teknolojileri alanında çeşitli konferansların verileceği fuarda, yenilikçi, teknolojik ürün ve hizmetler sergileniyor.

Fuar Direktörü Engin Er, AA muhabirine, bir yılı aşkın süredir fuar üzerine çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yeni bir sektörel fuara daha imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Er, "Fuarımız kapılarını açtı. İki ayrı alanda traktörler, tarım makineleri ve ekipmanları sergileniyor. Bunun yanı sıra yeni nesil çiftçilerimize yönelik tarımsal teknoloji ürünlerinin bulunduğu, dron, otomatik dümen, yazılım gibi alanlarda çalışan firmaların stantları var. Firmalar bu hizmetleri nasıl daha verimli kullanacaklarını çiftçilere anlatmak için buradalar." dedi.

Er, 150 firmanın yer aldığı fuarda yaklaşık 80 ülkeden 15 bin kadar ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Tarımın geleceği konuşulacak, tarım teknolojileri anlatılacak"

Gelişen dünyayla birlikte tarım teknolojilerinin öneminin giderek arttığını vurgulayan Er, bu kapsamda fuar programına çeşitli konferansları dahil ettiklerini dile getirdi.

Konferanslarda tarımsal faaliyetlere dair birçok konunun işleneceğini aktaran Er, şöyle devam etti:

"Uluslararası Tarım Yazarları Derneğince organize edilecek uluslararası konferans programlarında, dünyada ve çevre ülkelerde tarımın geleceği konuşulacak, tarım teknolojileri anlatılacak. Bu alandaki pazarlar, fırsatlar ve başarı hikayeleri ön plana çıkacak. Ulusal konferanslarda ise Türk firmalarının bu alandaki faaliyetleri, çıkardıkları ve planladıkları ürünler, yaşadıkları sorunlar gibi konular konuşulacak."

Er, fuar kapsamında düzenlenen "Growmach Tarım ve Teknoloji Ödülleri"nin tarım teknolojileri alanında yeni teknolojiler geliştiren 4 firmaya verileceğini kaydetti.