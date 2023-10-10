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        Antalya'da arkadaşını kazara tüfekle öldüren sanık hakim karşısında

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:46
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        Antalya'da arkadaşını kazara tüfekle öldüren sanık hakim karşısında
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. ile maktul Yaşar Çakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık İ.B. savunmasında, maktul ile 3-4 yıl önce tanıştığını ve aralarında husumet olmadığını öne sürdü.

        Olay günü, İbrahim K. ile birlikteyken maktulün aradığını, aracını servise bıraktığını belirterek İbrahim'e "Beni alın" dediğini anlatan İ.B, şunları aktardı:

        "Maktulü otomobille aldıktan sonra üçümüz benim iş yerime geçtik. Aç olduğumuz için yolda döner siparişi de verdik. Odamda masanın altındaki çekmecede hiç kullanmadığım pompalı tüfek vardı. Maktul tüfeğimin olduğunu biliyordu. Maktul, sohbet arasında tüfekle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine masanın altından silahı çıkardım. Boş mu dolu mu kontrol ettim. Ofis kamerasından misafirlerin yukarıya doğru çıktığını gördüm. Silahı masaya indirirken silah patladı. Önce tüfek sesinin nereden geldiğini anlayamadım. Yaşar'ın sol kolunun altından kan akıyordu. Kendisine tampon yaptım ve 112 Acil Servisi aradım."

        Görgü tanığı İbrahim K. ise olay günü sanık İ.B. ile buluştuğunu, telefonla arayan maktul Yaşar Çakır'ın talebiyle onu da alarak sanığın iş yerine geçtiklerini ifade etti.

        Hem otomobilde giderken hem de iş yerinde tüfek muhabbeti olduğunu dile getiren tanık İbrahim K, şunları anlattı:

        "İş yerine gelip üst kata çıktığımızda ben üçlü koltukta, maktul Yaşar Çakır sol tarafımdaki koltukta ve sanık İ.B. de patron koltuğunda oturuyordu. İlk başlarda sanık ile maktulün muhabbetlerini umursamayarak telefonla uğraştım. Maktulün tüfeği görmek isteyip istemediğini bilmiyorum. İ.B. masanın çekmece bölümünden silahı çıkardı. Boş mu dolu mu diye mekanizmayı çekti. Yerine bırakırken patladı. Sesin dışarıdan geldiğini zannettim. Bir sessizlik olunca Yaşar'ı kanlar içinde oturur halde gördüm. Dışarıya doğru koştum ve 112'yi aradım."

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak'ta bulunan otomobil bakım servisinde, 23 Haziran'da, İ.B'nin (37) kontrol ettiği tüfeğin kazara ateş alması sonucu Yaşar Çakır (22) ağır yaralanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Gözaltına alınan İ.B. tutuklanırken hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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