Antalya'da "Side Gastro Caz Festivali" düzenlenecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi, lezzet ve müzikle bir araya getirecek "Side Gastro Caz Festivali", 13-15 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı kültürleri buluşturmak amacıyla düzenlenen festival, Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

Ünlü şeflerin ve caz sanatçılarının katılacağı festival söyleşi, sunum, konferans ve konser programlarına ev sahipliği yapacak.

Festivalde şefler Tolga Kamiloğlu, Memet Özer, Oğul Türkkan, Yağız İzgül, Hazer Armani, Türev Uludağ, Ahmet Güzelyağdöken ve Zafiris Thelogos lezzet sunumları yapacak, yemeklerin kültürel ve tarihi yapısı hakkında bilgi verecek.

Festival kapsamında, Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde caz dünyasının ünlü isimleri sanatseverlerle buluşacak.

Apollon Tapınağı'nda yapılacak konserlerde Fatih Erkoç, Emin Fındıkoğlu, Tolga Bilgin, Daniele Gorgone, Aleksandr Bozhenko, Serhan Erkol, Şenova Ülker, Kuzey Aktuğ, Çağdaş Oruç, Turgut Alp Bekoğlu, Kerem Görsev ve Ferit Odman gibi caz sanatçıları sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3 gün sürecek festivalin bölgeye renk katacağını belirtti.

Festivalin birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını vurgulayan Sözen, "Tarihte birçok medeniyete ve kültürel birlikteliğe ev sahipliği yapan Antik Side'de, sanat ve mutfağı bir araya getiren muhteşem bir organizasyon düzenledik. Yerel ve kültürel lezzetler, ünlü şeflerimiz tarafından tanıtılacak. Ayrıca, mutfağa yakışan sanat dallarından biri olan caz dinletileri de ünlü sanatçılarımızın katılımıyla gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımızı bu birlikteliğe katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.