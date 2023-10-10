Aksu'da "Sıfır Atık Eğitim Seminerleri" başlatıldı
Aksu Belediyesince, ilçedeki ilkokul öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık Eğitim Seminerleri" başlatıldı.
Aksu Belediyesince, ilçedeki ilkokul öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık Eğitim Seminerleri" başlatıldı.
İlçedeki çeşitli ilkokullarda gerçekleşen seminerlerde, Aksu Belediyesi Çevre Teknikeri Zeynep Demirel tarafından bilinçlendirme eğitimleri verildi.
Seminerlere katılan öğrencilere, atıkların doğaya verdiği zararlar anlatıldı, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesinin kaynakların korunmasındaki önemi vurgulandı.
Öğrencilerin geri dönüşüm firmalarını da ziyaret ettiği programda, atıkların kaynağında ayrıştırılması, ekonomiye katkıya dönüşmesi, atık miktarının azaltılarak doğal kaynakların verimli kullanılması hakkında öğrenciler yetkililerden bilgi aldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer programları, ilçede bulunan diğer okullarda devam edecek.